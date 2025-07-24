Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Transfer bitti mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Transfer bitti mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Osimhen transferiyle ilgili son durumu açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı kırmızılı camiaya Osimhen müjdesini verdi.

Toplantının başında yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün transfer sürecine değinmeyen Dursun Özbek, bir kez daha kürsüye gelerek yaptığı konuşmada bu kez taraftarların büyük bir merakla beklediği konuyu özetledi.

Dursun Özbek, "Victor Osimhen, Galatasaray'ı çok sevdi. Onu transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımız, böyle planladığımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra inşallah nasıl yapıldığını anlattığımızda siz de bana hak vereceksiniz." diye konuştu.

Son Haberler
Barış Alıcı Boluspor'da
Barış Alıcı Boluspor'da
Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte son rakam (24 Temmuz 2025)
Altının kilogram fiyatında gerileme! İşte son rakam (24 Temmuz 2025)
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Feci kazada ölmüşlerdi: 4 kişiye gözyaşlarıyla veda...
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Özge Ulusoy'u ünlü iş insanı sahnede yerin dibine soktu! Davetlilerin ağzı açık kaldı
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)
Günlük elektrik tüketiminde rekor kırıldı! (24 Temmuz 2025)