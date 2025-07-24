Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması! Transfer bitti mi?

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Divan Kurulu Toplantısı'nda sarı kırmızılı camiaya Osimhen müjdesini verdi.

Toplantının başında yaptığı açıklamada Nijeryalı golcünün transfer sürecine değinmeyen Dursun Özbek, bir kez daha kürsüye gelerek yaptığı konuşmada bu kez taraftarların büyük bir merakla beklediği konuyu özetledi.

Dursun Özbek, "Victor Osimhen, Galatasaray'ı çok sevdi. Onu transfer etmek için çabalarımız sürüyor. Transferini çok akıllı ve başarılı bir şekilde yapacağımız, böyle planladığımızı söyleyebilirim. İş bittikten sonra inşallah nasıl yapıldığını anlattığımızda siz de bana hak vereceksiniz." diye konuştu.