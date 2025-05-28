Dursun Özbek'ten rakiplere gönderme: 'Zaten her sene şampiyonuz'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaraylı Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (GSYİAD) düzenlediği şampiyonluk kutlaması etkinliğinde konuştu.

Özbek şunları söyledi:

"Galatasaray kardeşlik ve sevgi iklimi içerisindeyken kim ne yaparsa yapsın kimse Galatasaray'ın bileğini bükemez. Bu sezon da en büyük kanıtıdır.

Bu sene 25. şampiyonluğumuza kavuştuk ve 5. yıldızı göğsümüze taktık. Bu bize yetmez. Bizim Ali Sami Yen'in hedefleri doğrultusunda, Avrupa'daki takımları yenme hedefimiz var. Bunu en iyi gösteren takım hep Galatasaray oldu. Bunun için beklenti var. Bu beklentiye cevap vermek için çalışıyoruz. Sevgili hocamızla da hep beraberiz. Avrupa'da başarı yakalamak en büyük hedefimiz.

Şampiyonluklara alıştık, zaten her sene şampiyonuz."