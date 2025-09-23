Dursun Özbek'ten Sadettin Saran açıklaması!

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalar yaptı. Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile ilgili de konuştu.

İşte Özbek'in sözleri;

"BENİM ARZUM GERGİNLİĞİN DEVAM ETMEMESİ"

“Rakibimizde seçimle gelen bir yönetim değişikliği oldu. Bizim amacımız sahalarda devam eden rekabetin orada kalması. Geçmiş dönemde rakibimizle tansiyonu yüksek, gerilimi yüksek bir ilişki içinde olduk. Benim arzum bu gerginliğin devam etmemesi. Sportif faaliyetlerimizin kardeşlik duygusuyla, sporun birleştirici özelliğine hizmet veren şekilde sürmesini istiyorum. Umut ediyorum ki yeni yönetim de bu şekilde düşünüyor. İnşallah öyle olur. O niyetle yeni seçilen yönetimi arayıp kendilerini tebrik ettim.

Bundan sonraki süreçte yeni yönetim Türk sporuna daha güzel futbol izlettirmek, daha kardeşçe bir futbol sergilemek üzere hareket eder. Böyle bir beklenti içindeyim."

EINTRACHT FRANKFURT MAÇI SÖZLERİ

Şampiyonlar Ligi'ndeki 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisine de değinen Özbek, “Beklemediğimiz bir sonuç aldık. Bu bir turnuva, 8 maç var. Hedeflerimiz var. İlk 8'in içinde, daha sonra 24'ün içinde mutlaka olmalı ve devam etmeliyiz. Çok iyi başlayan maç sonrasında bizi üzmüştür. Teknik kadroya inancımız tamdır. Bu kadroyla 3 sene peş peşe şampiyon olduk. Bu kadromuzun bundan sonraki maçlarda Galatasaray'ın beklediği sonuçları alacağından eminiz. Bu başarı çizgisini yakaladığımızı önümüzdeki günlerde göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

