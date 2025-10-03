Dursun Özbek'ten Şampiyonlar Ligi yorumu: Alışığız

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dün akşam, "Yeni Nesil Aile" dizisinin lansmanına katıldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool galibiyetine çok sevindiğini dile getirdi.

"Çok iyi hazırlanmıştık ve çok sevindik" diyen Özbek, "Şampiyonlar Ligi, Galatasaray’ın alışık olduğu bir organizasyon. İlk maçımız pek iyi geçmedi ama ikinci maçta taraftarlarımızı memnun ettiğimizi düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde yukarı doğru gitmek ve hem Türk futbolseverleri hem de Galatasaray taraftarlarını mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK: BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ

Okan Buruk ise Avrupa’da bir Türk takımının Premier Lig ekibini yenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını aktararak, "Sadece Galatasaraylılar değil, bütün ülkeyi sevindirdiğimiz için de büyük bir gurur yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Victor Osimhen'in sağlık durumu hakkında bilgili veren Buruk, Nijeryalı yıldızın önemli bir sıkıntısının olmadığını aktardı. Buruk, "Bugün dinlendirdik, yarın takımla birlikte antrenmanda olacak" dedi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Fenerbahçe’de gerçekleşen başkanlık değişiminin sorulması üzerine, "Fenerbahçe’nin başkanlık değişimi için hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" yanıtını verdi.

