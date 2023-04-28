Dursun Özbek'ten TFF'ye giden Ali Koç için: Burası Hacı Baba Tekkesi mi

Kulüp başkanlarının sık sık Riva'ya giderek TFF Başkanı Büyükekşi ile görüşmesine Dursun Özbek'ten ilginç bir çıkış geldi.

Dursun Özbek'ten TFF'ye giden Ali Koç için: Burası Hacı Baba Tekkesi mi

Geçtiğimiz günlerde TFF'ye giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Mehmet Büyükekşi'yle olan görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

Spor Gecesi Digital'den Gökhan Dinç'in haberine göre, Dursun Özbek, Mehmet Büyükekşi'ye "Ali Koç'un burada ne işi var? Niye sürekli Ali Koç ile buluşuyorsunuz? Ne konuşuyorsunuz bu kadar? Burası Hacı Baba Tekkesi mi? Sürekli senden hesap mı soruyor, ne konuşuyorsunuz? 2.5 saatlik görüşmede neler konuştunuz?" sorularını iletti.

"ALİ BEY HAKEMLER İÇİN GELDİ"
Mehmet Büyükekşi ise, "Ali Bey'in bazı hakemlerle ilgili sıkıntıları vardı ve bu sıkıntıları iletti." cevabını verdi. Dursun Özbek ise bu açıklamayı inandırıcı bulmadığını belirtti.

Dursun Özbek, Ali Koç ile gizli ve bu kadar uzun süreli görüşmeler yapılmaması talebini de Mehmet Büyükekşi'ye iletti.

ŞANSALAN TEPKİSİ
Galatasaray Kulübü'nün rahatsız olduğu diğer bir nokta ise Beşiktaş derbisine Ali Şansalan'ın atanması oldu. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ı istediği yönündeki iddiaların ardından kritik müsabakaya Şansalan'ın atanması tepkiyle karşılandı. Dursun Özbek'in Ali Şansalan ile ilgili kaygılarını da TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye aktardığı vurgulandı.



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