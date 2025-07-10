Dursun Özbek'ten Victor Osimhen transferi için açıklama!

Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen transferi için süren pazarlıklar kritik bir noktaya taşındı. Transfer sürecini Galatasaray adına yöneten Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile menajer George Gardi, geçtiğimiz günlerde İtalya'ya giderek temaslarını sıklaştırdı. İkili, Sky Sports muhabirleri tarafından görüntülenmişti.

Bu transfer için Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten flaş bir açıklama geldi.

DURSUN ÖZBEK'TEN VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Victor Osimhen transferi için Radyospor'a konuştu. Özbek, "Galatasaray'da her şey olan dahilinde ilerliyor. Galatasaray'ı mali açıdan zora sokacak bir hamlede asla bulunmadık ve bulunmayacağız. Bu durum Osimhen'in olası transferi için de geçerli." dedi.