﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 

Galatasaray'ın geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya öfkesi bitmek bilmiyor.

Başkan Dursun Özbek'in Hürriyet'teki habere göre TFF'nin Riva tesislerine düzenlenen silahlı saldırı nedeniyle yapılan geçmiş olsun ziyaretinde karşı karşıya geldiği MHK Başkanı Sabri Çelik'e herkesin içinde sert bir çıkışta bulunduğu öğrenildi.

Çelik, tüm kulüp başkanlarına yapay zeka ile hakem atamalarını anlatmaya başladıktan sonra Özbek araya girip “Başkan, Yaşar Kemal Uğurlu hangi algoritmaya göre bizim maça atanıyor?” diye bağırdı.

Sabri Çelik, sisteme göre Uğurlu’nun Galatasaray’ın hakem adayı sıralamasında birinci olduğunu belirtti.

Bunun üzerine Dursun Özbek'in şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Siz bildiğinizi anlatıyorsunuz. Ben size soru soruyorum. O zaman soruma cevap ver. Uğurlu nasıl bizim maça atanıyor? Bu algoritmayı kim yönetiyor? Neye göre birinci oluyor?”

Sabri Çelik’in “Hakemlik performansına göre” yanıtı üzerine ise Özbek'in “Hakemliğini geçtim, Yaşar Kemal Uğurlu kötü ve art niyetli biri! Hakem de değil, iyi niyetli de” dediği belirtildi.