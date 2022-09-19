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Dursun Özbek'ten şaşkınlık yaratan açıklama: Kuralı bilmiyor mu?

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, bugünkü sponsorluk anlaşmasında dinleyenleri şaşkınlığa uğratan bir açıklama yaptı

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 18:49
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Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması

Dursun Özbek'ten şaşkınlık yaratan açıklama: Kuralı bilmiyor mu?
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması töreninde gazetecilerin sorularını cevaplarken, Yusuf Demir'le ilgili bir soruya ilginç bir cevap verdi ve kuralı bilmediği ortaya çıktı.

Dursun Özbek, Yusuf Demir'in Türk statüsünde oynaması için temaslarının sürdüğünü belirterek, "Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, futboluna önemli hizmetler verecektir. Daha çok genç. Bu genç yaşta başarılı performansları olmuştur. Türk Milli Takımı’nın Yusuf’u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada temaslarımız var. TFF de pozitif bakacaktır. Çabamız, temasımız Yusuf Demir’i Türk Milli Takımı’na kazandırılması ve performansıyla başarı getirmesi yönünde olacaktır” ifadelerini kullandı.

Oysa Avusturya doğumlu Yusuf Demir, Avusturya vatandaşı ve Avusturya A Milli Takımı formasını da 4 kez giydi. Bu nedenle de FIFA kuralları gereği bir başka ülkenin formasını giyemiyor. Yani Yusuf, Avusturya Milli Takımı dışındaki bir milli takımda oynayamıyor.

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