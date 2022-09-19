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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Andan Polat çıkışı

Sarı-Kırmızılıların başkanı Dursun Özbek'ten çarpıcı açıklamalar geldi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 13:09
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Dursun Özbek'ten Yusuf Demir açıklaması gelirken eski başkan Adnan Polat konusuna da açıklık getirdi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Andan Polat çıkışı
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Galatasaray, Aras Kargo ile sponsorluk anlaşması imzalarken Başkan Dursun Özbek imza töreninde açıklamalarda bulundu.Özbek, Rapid Wien'den transfer edilen ve yabancı statüsünde oynayan Yusuf Demir hakkında gelen soruyu yanıtladı. Özbek, genç oyuncunun Türk statüsünde oynaması için federasyon ile temasta olduklarını dile getirdi.
Özbek, 19 yaşındaki futbolcu için, "Yusuf Demir ile ilgili temaslarımızı sürüyor.

Önemli bir oyuncu. Türk sporuna, futboluna önemli hizmetler verecektir. Daha çok genç. Bu genç yaşta başarılı performansları olmuştur. Türk Milli Takımı'nın Yusuf'u kazanması gerektiğini düşünüyorum. Bu manada temaslarımız var. TFF de pozitif bakacaktır. Çabamız, temasımız Yusuf Demir'i Türk Milli Takımı'na kazandırılması ve performansıyla başarı getirmesi yönünde olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Galatasaray'ın sevgi iklimine ihtiyacı olduğunu ifade eden Özbek, "Seçildiğimiz günden bu yana, Galatasaray barışmalı, sevgi iklimi başlamalı, küslükler bitsin dedik. Hangi projeyi getirirsek getirelim, camiada barışı sağlayamazsak projelerin başarıya ulaşması mümkün değil. İnanarak söylüyorum. Bu büyük bir ihtiyaç. Küstük, darıldık da ne oldu. Kavga ne getirdi? Ben ve arkadaşlarım, Galatasaray'daki kavgayı bitirmek, birleşmek istiyoruz.

Projelerimizin başarıya ulaşması için buna ihtiyacımız olduğunu kalbi söylüyorum. Onun için Adnan Bey'i davet ettim. 11 yıldır kulübe gelmeyen, küsmüş bir başkanımızdı. Buna bir son verdik. Sadece Adnan Bey değil, kavga eden herkesi barışmaya davet ediyorum. Adnan Bey ile projeri konuştuk elbette. Galatasaray'a büyük emek vermiş, hizmet etmiş, başkanlık yapmış biri. Projelere destek verecek. Galatasaray'da barış ikliminin ortaya çıktığını herkes görüyor. Barış iklimiyle beraber sportif başarı da geliyor. Her yere aksediyor bu sevgi. Galatasaray'ın sevgi iklimine, barışa ihtiyacı var. Her kim buna hizmet ediyorsa başımızın üstünde yeri var." dedi.

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