Dursunbey’de feci kaza: Otomobil şarampole uçtu! Sürücü öldü, yolcu yaralı

Olay, Dursunbey-Durabeyler kara yolunda gerçekleşti. T.İ.’nin kullandığı 16 AVC 954 plakalı otomobil tek taraflı kaza yaptı. Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün aracı şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, kazalı araçtan sürücü T.İ.’yi hayatını kaybetmiş olarak, yolcu E.Ö.’yü ise yaralı olarak çıkardı.

112 sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı E.Ö., Dursunbey’de hastanede tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.