Dursunbey’de feci kaza: Otomobil şarampole uçtu! Sürücü öldü, yolcu yaralı

Kaynak: İHA
Dursunbey’de feci kaza: Otomobil şarampole uçtu! Sürücü öldü, yolcu yaralı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybedilen araç şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yanındaki yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Dursunbey-Durabeyler kara yolunda gerçekleşti. T.İ.’nin kullandığı 16 AVC 954 plakalı otomobil tek taraflı kaza yaptı. Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün aracı şarampole devrildi.

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Kaza ihbarı üzerine olay yerine ulaşan itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri, kazalı araçtan sürücü T.İ.’yi hayatını kaybetmiş olarak, yolcu E.Ö.’yü ise yaralı olarak çıkardı.

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112 sağlık ekiplerine teslim edilen yaralı E.Ö., Dursunbey’de hastanede tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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