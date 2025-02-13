Dursunbey'de kereste deposunda yangın

Kaynak: İHA
Dursunbey'de kereste deposunda yangın

Balıkesir'deki kereste deposundaki yangında büyük hasar meydana geldi. İtfaiye, Orman ve Belediye ekiplerinin büyük çabası sonrası yangın etrafa sıçramadan söndürüldü.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde gece çıkan yangında kereste deposu büyük hasar meydana geldi. İtfaiye, Orman ve Belediye ekiplerinin büyük çabası sonrası yangın etrafa sıçramadan söndürüldü.

Olay gece 21 civarı Dursunbey Aşağı sanayi bölgesinde bulunan Keresteciler sitesinde meydana geldi. Abdullah Mertoğlu'na ait kereste fabrikasında meydana geldi.

Çalışan şeritten çıkan kıvılcım yangına sebep oldu. Yangın ihbarı üzerine Balıkesir Büyükşehir Dursunbey itfaiye ekipleri, Dursunbey Orman işletmesi, Dursunbey Belediye ekipleri yangına müdahale ettiler. Yangın ekiplerin büyük çabası sonrası yakınlarda bulunan diğer işyerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangın ile ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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