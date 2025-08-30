Dursunlu Gazi İlkokulu/Ortaokulu eğitim dönemine hazır

Kaynak: İHA
Dursunlu Gazi İlkokulu/Ortaokulu eğitim dönemine hazır

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Defne ilçesinde yapımı bitirilen Dursunlu Gazi İlkokulu/Ortaokulu’nda incelemelerde bulundu.

Deprem faciasının ardından Hatay’da yürütülen ihya ve inşa faaliyetlerinin eğitim alanındaki örnekleri sürüyor. Defne ilçesinde inşası tamamlanan Dursunlu Gazi İlkokulu/Ortaokulu yeni dönemde öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bitirilen okulda; modern derslikler, donanımlı laboratuvarlar, kütüphane ve sosyal alanlar bulunuyor.

Okulun; çocukların öğrenim hayatına ciddi katkılar sağlaması amaçlanıyor. Vali Mustafa Masatlı, okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi edindi. Vali Masatlı, eğitimin geleceğin en kıymetli yatırımı olduğunu vurgulayarak deprem sonrasında yeniden ayağa kalkan kentte çocukların daha iyi koşullarda eğitim görebilmeleri için çalışmaların azimle devam ettiğini dile getirdi.

Son Haberler
İzmir Enternasyonal Fuarı 94'üncü kez kapılarını açtı
İzmir Enternasyonal Fuarı 94'üncü kez kapılarını açtı
Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü
Ankara'da otomobil takla attı: 1 ölü
Pezeşkiyan: "ABD ve İsrail saldırırsa tüm gücümüzle..."
Pezeşkiyan: "ABD ve İsrail saldırırsa tüm gücümüzle..."
Kafeyi önce motosikletle sonra otomobille kurşunladılar
Kafeyi önce motosikletle sonra otomobille kurşunladılar
Kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı
Kontrolden çıkan minibüs, aydınlatma direği ve ağaçlara çarptı