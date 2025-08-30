Dursunlu Gazi İlkokulu/Ortaokulu eğitim dönemine hazır

Deprem faciasının ardından Hatay’da yürütülen ihya ve inşa faaliyetlerinin eğitim alanındaki örnekleri sürüyor. Defne ilçesinde inşası tamamlanan Dursunlu Gazi İlkokulu/Ortaokulu yeni dönemde öğrencilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bitirilen okulda; modern derslikler, donanımlı laboratuvarlar, kütüphane ve sosyal alanlar bulunuyor.

Okulun; çocukların öğrenim hayatına ciddi katkılar sağlaması amaçlanıyor. Vali Mustafa Masatlı, okulda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi edindi. Vali Masatlı, eğitimin geleceğin en kıymetli yatırımı olduğunu vurgulayarak deprem sonrasında yeniden ayağa kalkan kentte çocukların daha iyi koşullarda eğitim görebilmeleri için çalışmaların azimle devam ettiğini dile getirdi.