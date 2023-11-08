Duru adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Duru isminin anlamını araştırıyor. Peki, Duru ne demek? Duru isminin anlamı nedir?
DURU NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Duru ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Adı sanı temiz kimse.
- Sel gibi ışık, sel gibi akan ışık.
- Bulanık olmayan, temiz, berrak, saf.
DURU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Duru ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Duru ismini koymak caizdir.