Dürümcüyle inşaat işçilerinin kavgası kanlı bitti

Kaynak: İHA

Malatya'da bir dürümcü çalışanı ile inşaat işçileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.



Olay, 23.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Bahar Caddesi üzerinde bulunan bir dürümcüye yemek için giden inşaat işçileri ile çalışanlar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada bir işçi aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. İ

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hbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler olayın zanlısının tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

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