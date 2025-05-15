Duruşma gecikmeli başladı! Esila Ayık ve beraberindeki diğer iki öğrenci hakim karşısında

Saraçhane eylemleri sırasında taşıdığı pankart gerekçe gösterilerek Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan kalp ve böbrek hastası üniversite öğrencisi Esila Ayık hakim karşısına çıktı.

19 Mart operasyonlarının ardından yaygınlaşan gençlik eylemlerinden; "Gençlik Dayanışma Konseri" sırasında taşıdıkları "Diktatör Erdoğan" dövizi nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı.

İddianamede, "Şüphelilerin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanına yönelik olarak; 8 Nisan 2025 tarihinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siluetinin yer aldığı ve bir yüzünde ‘Diktatör Erdoğan’, diğer yüzünde ‘Boyun Eğme’ ifadelerinin bulunduğu dövizleri ellerinde tutarak fotoğraf çektirdikleri görüntü izleme ve tespit tutanağından anlaşılmıştır" ifadeleri yer almıştı.

Gençlerle ilgili ilk duruşma Anadolu Adliyesi 77. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başladı. Duruşma, tutuklu gençlerin cezaevinden geç getirilmesi nedeniyle 2,5 saat kadar geç başladı. Duruşmayı tutuklu gençlerin aileleri, Saraçhane protestolarında tutuklanan öğrencilerin ailelerinin kurduğu Anne Baba Dayanışma Ağı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Hatice Selli Dursun, öğrencilerin arkadaşları ve çok sayıda avukat takip etti. Çevik kuvvetin de önlem aldığı mahkemeye gazetecilerin çoğu alınmadı.