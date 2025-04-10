Duruşma öncesi çirkin olay! Minguzzi'nin mezarına saldırı

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta yaşanan olayda İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi pazarda bıçaklanarak öldürüldü.

Büyük yankı uyandıran olayın davası bugün başlıyor. Davanın ilk duruşmasında 2 sanık hakkında 24 yıla kadar hapis cezası talebi görülecek.

Duruşma Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

DURUŞMA ÖNCESİ ÇİRKİN SALDIRI

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, Ahmet'in Bahçelievler'de bulunan mezarının tahrip edildiğini açıkladı.

Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirterek, "O mesajı biz aldık, korkmuyoruz. Güvenlik önlemlerinin alınmasına dair mahkeme başkanımızla görüştüm" dedi.

Mezarlığa saldırı olayının ardından şikayetçi olduklarını belirten Epözdemir, "Adeta yargıya, kolluk mensuplarına bir mesaj veren, tehdit de ederiz, mezarı da yıkarız, duruşmaya gelmeyin diye bize mesaj veren failler ve fail yakınlarıyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA BAŞLADI

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor.

Diğer yandan duruşmaya katılma talebinde bulunan avaukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı.

Mahkemeye günler kala acılı aileye ölüm tehdidi. 15 yaşındaki Minguzzi vahşice katledilmişti