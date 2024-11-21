Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga : 4 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga : 4 yaralı

Mardin’de görülen bir davada adliye çıkışında silahlar konuştu. Taraflar yanlarında getirdikleri tabanca ile ateş etti. Olayda aralarında 1’i avukat olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Görülen bir davanın duruşması sonrası iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat A. T. (42) ile aynı aileden M.A. (20), B. A. (45) ve M.S A. (52) yaralandı. Olay sonrası ile tabanca ile ateş eden kişi ve kişiler bindikleri araçla kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga kamer: 4 yaralı

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga kamer: 4 yaralı

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga kamer: 4 yaralı

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga kamer: 4 yaralı

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga kamer: 4 yaralı

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga kamer: 4 yaralı

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga kamer: 4 yaralı

Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga kamer: 4 yaralı

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