Duruşma sonrası adliye önünde silahlı kavga : 4 yaralı

Olay, saat 14.00 sıralarında Mardin Adliyesi önünde meydana geldi. Görülen bir davanın duruşması sonrası iki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların yanlarında getirdikleri tabancalarla açtıkları ateşte Avukat A. T. (42) ile aynı aileden M.A. (20), B. A. (45) ve M.S A. (52) yaralandı. Olay sonrası ile tabanca ile ateş eden kişi ve kişiler bindikleri araçla kaçtı.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.