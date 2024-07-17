Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Duruşmada kalp krizi geçirdi! Depremde 269 kişiye mezar olmuştu

Hatay'da "Cennetten bir köşe" sloganıyla daire satılan ve 6 Şubat depreminde 269 kişiye mezar olan Antis Yapı tarafından inşa edilen Rönesans Rezidans davasının duruşması sırasında, tutuklu sanık ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu kalp krizi geçirdi.

Hatay'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut, milli hentbolcu Cemal Kütahya'nın da aralarında bulunduğu 269 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Yıkımın ardından müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, yapı denetim şirketi müdürü ve şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu ile kontrol elemanı Önder Artun, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.

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Yapı denetim şirketinin yetkililerinden A.K., inşaat teknikeri İ.D. ve şantiye şefi B.M. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Firar eden müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi ve rezidansın statik proje sorumlusu, şantiye şefi ve şirket ortağı Hüseyin Yalçın Coşkun ise kırmızı bültenle aranıyor.

Haklarında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 4'ü tutuklu, 1'i firari, 8 sanığın yargılanmasına Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Tutuklu sanıklar ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun savunmasını yaptığı sırada, şirket ortaklarından Bülent Seküçoğlu kalp krizi geçirip yere yığıldı.

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Duruşma salonuna çağrılan sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Seküçoğlu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı ve duruşmaya ara verildi.

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