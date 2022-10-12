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Huzurevinde mahkeme kuruldu

Bursa’nın İnegöl İlçesinde, taraf oldukları duruşmaya yaşları nedeniyle gidemeyen 89 yaşındakki A.A. ile 94 yaşındaki N.Y.’nin ifadeleri, mahkeme heyeti tarafından kaldıkları huzurevinde alındı.

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 12:01
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Duruşmaya gidemeyen yaşlılar için mahkeme heyeti huzurevine geldi

Huzurevinde mahkeme kuruldu
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Adalet Bakanlığı’nca adalete erişimin güçlendirilmesi ve eşit sağlanması amacıyla engelli, yaşlı ve yatağa bağımlı hastalara ilişkin yürütülen ‘Evde Adalet Hizmeti’, Bursa İnegöl'de de uygulandı.

Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Fatma Göztepe Huzurevi'nde kalan A.A. ile N.Y., 25 Nisan’da tartıştı. Olayın ardından taraflar, yargıya müracaat etti. İnegöl 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 29 Eylül'deki duruşmasına, tarafların yaşları nedeniyle katılmaları mümkün olmadığından adli sürece dahil olabilmeleri amacıyla mahkeme heyeti, hazırlıklarını yaparak huzurevine gitti. A.A. ile N.Y.’nin ifadeleri, mahkeme salonu yerine ikametleri olan huzurevinde alındı.

Duruşma, 25 Ekim'e ertelendi. (DHA)

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