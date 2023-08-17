‘Dürüst satıcı’ fenomen oldu. “Beş para etmeyen şeyler bende”

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde eskicilik yapan ve ‘Eskici Ferdi’ olarak tanınan Selahattin Morgül, satış sırasında kurduğu cümlelerle sosyal medya fenomeni oldu.

Seyyar olarak satış yapan ve ilçede gezerken “Hiçbir işe yaramayan eşyalar geldi”, “Beş para etmeyen şeyler bende”, “Satılan mal geri alınır parası iade edilmez” gibi cümleler kuran Morgül, görenleri hem şaşırtıyor hem de güldürüyor.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLAR İZLEDİ

Morgül’ün satış yaptığı sırada çekilen görüntüleri sosyal medya platformlarında yayınlandı. Görüntüler milyonlarca kişi tarafından görüntülenirken, izleyenleri güldürdü.