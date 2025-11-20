Sağlık Bakanlığı, sınav ve yerleştirme dönemlerindeki çakışmalar nedeniyle DUS ve YDUS’un yılda bir kez, TUS’un ise yılda iki kez yapılmasına karar vermişti. Yıllık kontenjanlarda değişiklik olmayacağı belirtilmişti.

2026 YILINDA 2 SINAV OLACAK

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, DUS sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verildi. Ancak 2027 yılında bir sınav uygulamasına geçiş olacak.

Memişoğlu'nun açıklamasının tamamı şu şekilde;

2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik. Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız. Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır. Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.