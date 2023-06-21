Duşa girince hemen bunu yapın

Stresten kaynaklı baş ağrısı çekiyor ya da ilaç kullanmak istemiyorsanız duşa girdiğinizde mutlaka bunu yapın. İşte ayrıntısı…

Duşa girince hemen bunu yapın

Soğuk havalarda sıcak bir duş müthiş bir rahatlamayı da beraberinde getirir. Kimileri sıcak kimileri ılık hatta kimileri de soğuk duş almayı sever. Her ne olursa her nasıl olursa duş her zaman sağlıktır.

Sağlık açısından bacaklara ve ayaklara soğuk su dökmenin faydaları kanıtlanan bir gerçektir. Öyle ki, sıcak su ile banyo yapıp, banyodan çıkarken ayaklara, hatta bacaklarına soğuk su dökmek baş ağrısına çok iyi gelir. Özellikle sıcak su ile banyo yapıldığında ve uzun müddet banyoda kalındığında kanın ayaklarda, bacaklarda çoğalması ve beyne giden kanın azalması ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda ayaklara soğuk su dökmek, kanın beyne daha fazla gitmesine neden olur. Bu yöntem insanın baş ağırısın giderir ve rahatlama sağlar…İşte bu kadar basit…

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Akika kurbanı nedir? Akika kurbanını kimler keser? Keşfet
Akika kurbanı nedir? Akika kurbanını kimler keser?
Avrupa Birliği'nden vize krizi açıklaması Güncel
Avrupa Birliği'nden vize krizi açıklaması
Güngören'de halatı kopan asansör düştü. 1 ölü Güncel
Güngören'de halatı kopan asansör düştü. 1 ölü
E-ticaret devine dava şoku Dünya
E-ticaret devine dava şoku
e Devlet iki aşamalı giriş nedir? e Devlet iki aşamalı giriş nasıl ayarlanır? Keşfet
e Devlet iki aşamalı giriş nedir? e Devlet iki aşamalı giriş nasıl ayarlanır?
Newcastle Tonali için kesenin ağzını açıyor Spor
Newcastle Tonali için kesenin ağzını açıyor
Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur? Keşfet
Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur?