Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı

Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı
Kaynak: Haber Merkezi
Banyo’daki duşakabin camları sık sık kirlenebiliyor. Bu lekeleri yok etmenin bazı yolları bulunuyor.
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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 1

Duşakabin camı lekeleri bazen çıkmak bilmiyor. Camları temizlemenin kolay yolu bulunuyor.

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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 2

Özellikle ev hanımları duşakabin camlarının tertemiz olması için tüm yöntemleri deniyor. Ancak ışıl ışıl olmanın bir sırrı ortaya çıktı.

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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 3

Su ve sabun lekelerini çıkarabilmek için doğru temizleme yöntemi önemlidir.

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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 4

Banyodaki duş camını kimyasal madde kullanmadan temizlemek artık çok kolay.

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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 5

Kir ve lekeleri temizlemenin sırları bu adımlarda gizli.

İŞTE O ADIMLAR:

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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 6

KARBONAT.

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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 7

BEYAZ SİRKE.

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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 8

İki maddeyi bir şişede birleştirdiğinizde ortaya mükemmel sonuçlar çıkıyor.

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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 9

Duşakabin camına sürülen bu karışım camı pırıl pırıl ediyor, ancak burada etkili olan sıcak su kullanmaktır.

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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 10
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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 11
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Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı 12
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