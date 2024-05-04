Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı

Duşakabin camı lekeleri bazen çıkmak bilmiyor. Camları temizlemenin kolay yolu bulunuyor.
Özellikle ev hanımları duşakabin camlarının tertemiz olması için tüm yöntemleri deniyor. Ancak ışıl ışıl olmanın bir sırrı ortaya çıktı.
Su ve sabun lekelerini çıkarabilmek için doğru temizleme yöntemi önemlidir.
Banyodaki duş camını kimyasal madde kullanmadan temizlemek artık çok kolay.
Kir ve lekeleri temizlemenin sırları bu adımlarda gizli.
İŞTE O ADIMLAR:
KARBONAT.
BEYAZ SİRKE.
İki maddeyi bir şişede birleştirdiğinizde ortaya mükemmel sonuçlar çıkıyor.
Duşakabin camına sürülen bu karışım camı pırıl pırıl ediyor, ancak burada etkili olan sıcak su kullanmaktır.