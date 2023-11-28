Dusan Tadic basketbola merak sardı! Antrenörü Guduric oldu

Fenerbahçe'nin Sırp oyuncuları Dusan Tadic ve Marko Guduric, UEFA organizasyonunda bir araya geldi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dusan Tadic basketbola merak sardı! Antrenörü Guduric oldu

Fenerbahçe'nin Sırp futbolcusu Dusan Tadic, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oynayan vatandaşı Marko Guduric ile Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda bir araya geldi.

UEFA'nın resmi dijital kanalları için yapılan organizasyonda, iki Sırp oyuncu buluştu. Marko Guduric, Dusan Tadic'i saha içinde karşılarken, ikilinin salonda yaptıkları şut çalışması renkli görüntülere sahne oldu.

Sporcular Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki Fenerbahçe Basketbol Müzesi'ni de gezerken, Marko Guduric günün anısına Dusan Tadic'e üzerinde isminin yazılı olduğu basketbol forması hediye etti.

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