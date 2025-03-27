Dusan Tadic için ayrılık çanları çalıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Dusan Tadic için ayrılık çanları çalıyor

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic'in sezon sonunda ayrılması muhtemel görünüyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tadic hem Ajax hem de başka takımlardan teklifler alıyor.

AJAX'IN GÜNDEMİNDE

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli Tadic ile ilgili konuşurken "Dusan Tadic şüphesiz harika bir oyuncu ve Ajax için özel bir futbolcu. Kulübün her olasılığı değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum." dedi.

"FENERBAHÇE İÇİNDE BULUNDUĞU DURUMDAN MUTSUZ"

Diğer yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu Sırp oyuncunun geleceği konusunda "Dusan Tadic için Fenerbahçe seni istemiyoruz demediği sürece tekliflere cevap vermeyecek diyordum hep ama durum biraz değişti, %55'e %45 artık diğer teklifler ağır basmaya başladı. Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumdan dolayı çok mutsuz, Rangers'a elenmeden dolayı.. Gerçekten bunu içinde yaşayan bir oyuncu. Ajax'in resmi teklifinden sonra Dubai'den de resmi bir teklif geldi, çok iyi maaş teklif ettiler." ifadelerini kullandı.

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