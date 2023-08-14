Dusan Tadic: Takım olarak paniğe kapıldık

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, oynadıkları lig maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tadic, basit bir gol yediklerini ve paniğe kapıldıklarını dile getirdi.

Dusan Tadic: Takım olarak paniğe kapıldık

Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic, Gaziantep FK maçının ardından açıklama yaptı.

İşte Tadic'in açıklamaları;

-Bugün en önemli şey 3 puandı. Maça iyi başladık. Çok agresif bir başlangıç yaptık ve 2 gol bulduk. Taraftalarımız da güç ve enerji depoladılar. Basit bir gol yedik ve takım olarak paniğe kapıldık. Ben de penaltı kaçırdım. Ardından Miha ve Edin goller kaçırdı. 3. golü atmak gerekiyor, atamayınca işler zorlaşabiliyor.

-En önemlisi 3 puanı almaktı. Baskıyla başa çıkmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü bizler Fenerbahçe'yiz. Maç içerisinde işleri doğru yapamadığımız anlar olabilir ama daha iyisini yapmak adına devam etmemiz gerekiyor. Özgüven anlamında, sorumluluğu yerine getirme anlamında çok daha iyisini yerine getirebiliriz. Baskıyı kaldırabilmemiz gerekiyor şampiyonluk için. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz.

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