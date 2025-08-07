Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu!

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Dusan Tadic ile Avrupa'dan Atletico Madrid ve eski kulübü Ajax’ın ilgilendiği iddia edilmiş ancak transfer gerçekleşmemişti. Dusan Tadic'in geleceğiyle ilgili belirsizlik sürerken, kendisi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
DUSAN TADIC BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ'NE GİDİYOR
Dusan Tadic’in Abu Dabi ekibi Al Wahda ile 1 yıllık sözleşme imzalamak üzere olduğu ileri sürüldü. Yıldız oyuncunun önümüzdeki sezon BAE liginde forma giyeceği bildirildi.
