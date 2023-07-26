Dusan Tadic'ten Fenerbahçe taraftarına övgü: Bize ekstra enerji ve ilham verdiler

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dusan Tadic, Zimbru maçının ardından konuştu. Maçı değerlendiren Sırp yıldız, taraftara karşı övgü dolu sözler sarfetti.

Dusan Tadic'ten Fenerbahçe taraftarına övgü: Bize ekstra enerji ve ilham verdiler

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Dusan Tadic, Zimbru ile oynanan UEFA Avrupa Konferans Ligi maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Tadic'in açıklamaları;

-İlk yarı özelinde konuşacak olursak; agresiftik ve iyi işler yaptık, 2 gol attık. Sonrasında takım olarak birazcık rahatladık. Pozitif şeylerden bahsedeceğiz ama eksik yanlarımızı da konuşacağız ki mükemmel olabilelim. Yanlışları düzeltmeliyiz. Rakip bazı anlarda kontratak fırsatları buldu. O anlarda çok daha iyi pozisyon almalıydık bana göre. Çok daha iyi iletişimle bunu yapabiliriz. Bu akşam en önemli şey fizik olarak iyiydik. Birbirimizin oyun stilini hissetmek açısından da önemliydi. İlk resmi maçımızda kalitemizi gösterdik. Maç maç daha iyi noktalara geleceğiz.

-Ben hayatım boyunca oynadığım kulüplerde lider ruhlu bir oyuncuydum, kariyerimin birçok noktasında kaptandım. Pazubandım olmasa da takıma liderlik yapmaya çalışıyorum. Bu yüzden Fenerbahçe'ye getirdiler. Başkanımız bu yüzden beni aldı. Ben de bu özelliklerimi sergilemek istiyorum. Ben buraya şakalaşmak için değil şampiyonluk için geldim. Eksik noktaları düzeltmek gerekiyor. Fenerbahçe'nin harika taraftarı önünde oynamak çok büyük mutluluktu. Bize ekstra enerji ve ilham verdiler. Bu anlamda da mutluyum. Onların önünde oynamak özeldi.

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