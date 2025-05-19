Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye ayrılık sinyali! Yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren ve sözleşmesinin bitmesine sayılı günler kalan Dusan Tadic'in geleceği belirsizliğini koruyordu. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı bilinen tecrübeli ismin yeni takımı da büyük ölçüde belli oldu.

DUSAN TADIC'IN EŞİ DRAGANA INSTAGRAM FOTOĞRAFI ELE VERDİ

Dusan Tadic'in eşi Dragana Tadic, Instagram'da profil fotoğrafını güncelledi. Draga'nın yeni profil fotoğrafında çiftin kızlarının Ajax forması giymesi bir süredir gündemde olan Dusan Tadic'in, Hollanda devine döneceği yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.

İşte o fotoğraf;

TARAFTARLAR ISLIKLAMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, sezon içerisinde Dusan Tadic'i zaman zaman yuhalayarak tepkiler göstermişti. 37 yaşındaki oyuncu son olarak, Başakşehir maçında takım arkadaşı Anderson Talisca'ya saldırmaya çalışmıştı. İkilinin, devre arasında barıştığı görüntüler de daha maç tamamlanmadan kamuoyu ile paylaşılmıştı.