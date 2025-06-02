Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye duygusal veda!

Kaynak: Haber Merkezi
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe'ye duygusal veda!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona eren Dusan Tadic kulüpten ayrılmıştı. Sırp oyuncu, sosyal medyada yaptığı paylaşım ile sarı-lacivertlilere veda etti.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Dusan Tadic, sosyal medya hesabından sarı-lacivertliler için bir veda açıklaması yaptı. Yıldız oyuncunun paylaşımı, çok sayıda beğeni aldı.

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İşte Dusan Tadic'in açıklaması;

"İki unutulmaz yılın ardından, bu muhteşem kulübe veda etme zamanı geldi. Fenerbahçe her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak. Takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve perde arkasında çalışan herkese derin minnettarlığımı sunuyorum, desteğiniz ve özveriniz benim için her şey demekti.

İnanılmaz taraftarlara: Her maçta gösterdiğiniz tutku, sevgi ve enerji için teşekkür ederim. Paylaştığımız anları asla unutmayacağım!

Kulübün gelecekte başarı ve mutluluklarla dolu olmasını diliyorum. Her zaman desteğim sizlerle olacak!"

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