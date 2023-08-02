Dusan Tadic'ten takıma özel toplantı: Oynayalım, pes etmeyelim, kazanalım

Fenerbahçe'nin yeni transferi ve aynı zamanda takımın liderlerinden olan Tadic'in akıma ilk geldiği günlerde özel bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

Dusan Tadic'ten takıma özel toplantı: Oynayalım, pes etmeyelim, kazanalım

Fatih Saboviç- Özel haber

Fenerbahçe’nin renklerine bağladığı Sırp yıldız Dusan Tadic’in başarılı futbolunun arka planında; Türkiye’ye geldiği ilk andan itibaren başlattığı liderlik yer alıyor.

Fenerbahçe’nin yeni sezona damga vurmadı beklenen ve Zimbru maçlarında büyük bir etki yaratan yıldızı Dusan Tadic’in takıma ilk geldiği günlerde özel bir toplantı yaptığı ortaya çıktı.

HERKESİ TOPLADI, NET KONUŞTU
Yeni takım arkadaşlarıyla tanıştıktan kısa süre sonra ekibin iç yapısını analiz eden ve arkadaşlarıyla özel bir tanışma toplantısı yapan Tadic’in, mesajlarını çok net verdiği öğrenildi.

“BİRLİKTE EĞLENİP KUTLAYACAĞIZ”
Dusan Tadic’in takım arkadaşlarına, “Oynayalım, pes etmeyelim, kazanalım. Biz her maçı kazandıktan sonra yapacağımız kutlamaları ben üstleneceğim. Yeter ki sahada, bu büyük kulüpte olmanın karşılığını her dakika mücadelemizle verelim” dediği öğrenildi.

TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ
Güçlü karakterli ve gittikleri camialara bağlılığı yüksek futbolcularla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe’de Dzeko, Tadic ve Mert Hakan üçlüsü; yeni sezonda takımın saha dışındaki öncüleri olarak ön plana çıkıyor.

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