Dusan Vlahovic'i PSG taraftarı tehdit etti

Sırbistan Milli Takımı ile oynadığı bir maçın ardından Kosova topraklarının da Sırbistan'a dahil edildiği bir tişört giyen ve aşırı Sırp milliyetçiliğini temsil eden Çetnik selamı veren Vlahovic'in transfer edilme ihtimali PSG taraftar grupları tarafından hoş karşılanmadı.

PSG'nin stadyumu Parc des Princes'in önünde toplanan taraftarlar, Vlahovic'e yönelik "Paris'e gelirsin 3 parmağını keseriz" şeklinde tehdit içeren bir pankart açtı.

Kariyeri boyunca Partizan, Fiorentina ve Juventus formaları giyen 23 yaşındaki Dusan Vlahovic, çıktığı 220 maçta 95 gol 16 asist kaydetti.