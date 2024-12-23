Düşen ambulans helikopterin enkazı kaldırıldı

Muğla'da dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra yoğun sis nedeniyle Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 7'nci katına çarptı ve ardından boş bir araziye düşerek kaza kırıma uğradı.

KAZA SONRASI OLAY YERİ İNCELEMESİ YAPILDI

Kazanın ardından Sivil Havacılık Müdürlüğü'ne bağlı kaza kırım ekipleri ile Muğla Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, helikopterin düştüğü alanda çalışma yaptı. Ayrıca, Türk Havacılık Uzay Sanayi (TUSAŞ) ekipleri de olay yeri incelemelerini tamamladı.

ENKAZ TIRLA TAŞINDI

Gece saatlerinde, kaza kırıma uğrayan helikopterin enkazı vinç yardımı ile bulunduğu alandan kaldırıldı ve bir tırın kasasına taşındı. Kazada, Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan hayatını kaybetti.