Düşen ambulans helikopterin yeni görüntüsü geldi! Kaza öncesi anlar kamerada...

Düzenleme: Kaynak: İHA

Düşen ambulans helikopterin havalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu görüntüsünde helikopterin hastaneye doğru ilerlediği kaydedildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastaneye çarpmadan önceki son saniyeleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yansıdı.

kazaani1.jpgSabah saatlerinde Muğla’dan Antalya’ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler kaza yerinde çalışmalarını sürdürürken, helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti.

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KAZA ÖNCESİ CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Ambulans helikopterin pistten havalanması ve hastane binasına doğru yönelmesi bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde helikopterin pistten havalanması ve hastaneye doğru yönelmesi ve vatandaşın telaşı yer alıyor.

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