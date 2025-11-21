Milli Savunma Bakanlığı'na (MSB) ait C-130 askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelirken Gürcistan sınırında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kaza sonucu uçakta bulunan 20 personel şehit oldu.

Türkiye'ye yasa boğan bu olaya ilişkin soruşturma sürüyor. Yapılan çalışmalar ile uçağın enkazına ait parçalar Türkiye'ye getirildi. Uçağın düşmesinde sabotaj ve saldırı ihtimali de değerlendiriliyordu.

Öte yandan Kayseri'de parçalar üzerinde yapılan araştırmaların raporu çıktı.

Sabah gazetesinden Murathan Yıldırım'ın haberine göre Jandarma Kriminal Laboratuvarı bir rapor hazırladı. Raporda "Olayda patlayıcı izine rastlanmadığı" tespiti yer aldı.

'SONUÇLAR KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAK'

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, yaptığı basın toplantısında olaya ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Aktürk, "Askeri kargo uçağımızın karakutusunun TUSAŞ tesislerinde incelenmesine ve kaza kırım ekibimizin olay yerindeki çalışmalarına devam edilmektedir. Düşen uçağımıza ait enkaz parçaları Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğümüzde detaylı olarak incelenecektir. Yapılan ayrıntılı inceleme sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Resmi açıklamalarımız haricinde yapılan haber ve yorumlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir" dedi.