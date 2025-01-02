Düşen uçak 179 kişiye mezar olmuştu! Karakutudan ilk veriler çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Düşen uçak 179 kişiye mezar olmuştu! Karakutudan ilk veriler çıktı

Güney Kore'nin Muan Havalimanı'nda 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında karakutudan ilk veriler alındı.

Güney Kore'nin Muan Havalimanı'nda 179 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasında karakutudan ilk veriler alındı.

Bangkok'tan hareket eden Jeju Air'a ait Boeing 737-800 tipi uçak 29 Aralık Pazar günü Muan Uluslararası Havalimanı'na zorunlu iniş yaptıktan sonra pistin sonundaki bir duvara çarparak alev aldı. Uçaktaki 181 kişiden 179'u hayatını kaybetti, mürettebattan 2 kişi ise kurtarıldı.

ucak-kaza.webpGüney Kore Ulaştırma Bakanlığı, müfettişlerin kaza yapan uçağın karakutularından birini açarak içindeki verileri incelemeye aldıklarını açıkladı. Kokpit ses kayıt cihazından elde edilen veriler, müfettişler tarafından incelenerek bir ses dosyasına dönüştürülecek. Daha sonra ikinci karakutu olan uçuş veri kayıt cihazı analiz için ABD'ye gönderilecek.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturmalar devam ediyor.

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