Düşen yıldırım evin tavanını deldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Antalya'da bir anda düşen yıldırım bomba gibi patlayarak apartmanın üst katındaki evin tavanını deldi.

Antalya'da öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent genelinde yaşamı zorlaştırdı. Kuvvetli yağış sırasında bir apartmanın tepesine büyük bir gürültüyle düşen yıldırım ise en üst kattaki dairenin salonunun tavanını deldi. Daire sahibi ise olayı "Bayağı bir bomba gibi patladı" diyerek anlattı.

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Güneşli bir hava ile uyanan Antalya'da öğlen saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur ve dolu kent sakinlerinin hayatını çekilmez hale getirdi.

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Aniden bastıran yağmur ve dolunun şokunu yaşayan Antalyalılar büyük bir gürültüyle düşen yıldırımla ikinci şoku yaşadı. Bir süre sonra yıldırımın Meydan Kavağı Mahallesi'ndeki 10 katlı Hasan Güney Apartmanı'na düştüğü tespit edildi.

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APARTMANIN TEPESİNE YILDIRIM DÜŞTÜ

Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle binanın çatısında ve 10'uncu katta bulunan Cihan Çelikörs'e ait dairede zarar oluştu. İlk olarak çatıya hasar veren yıldırımın çarpma şiddetiyle dairenin salonunda koca bir delik açıldı. Olay anında dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken düşen yıldırım sonrası kesilen elektrikler nedeniyle eve dönen daire sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıldırım düşen noktada inceleme yaptı.

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"BOMBA GİBİ BİR PATLAMA OLDU"

Yıldırım düştüğü sırada evde kimsenin olmadığını söyleyen daire sahibi Cihan Çelikörs, "Saat 13.30 civarı bir yıldırım düştü. Apartmanın çatısında bir delik oluştu. Genel olarak binanın elektrik sistemleri çöktü. Evde de zarar var, tavan delindi. Yetkililer gelip bir rapor verdikten sonra binada ne kadar zarar var belli olacak. Elektrik ve elektronik cihazlarla alakalı sıkıntılar olabilir. Genel olarak hidrafor çalışmıyor, dairelere su gitmiyor şu anda. Apartmanda kimse elektronik cihazlarını açamıyor. Ben o sırada şantiyedeydim. Evde kimse yoktu. Baya bir bomba gibi patladı" dedi.

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