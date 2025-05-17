Düşenlerin derbisinde kazanan Hatayspor güldü

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda kendisi gibi küme düşmeyi garantileyen 3-0 mağlup etti.

Maçın 10. dakikasında Bünyamin Balat'ın geri pasında araya giren Boutabba'nın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 26. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutabba'nın pasında Okoronkwo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti ve skor 2-0 oldu. 38. dakikada Okoronkwo'nun kullandığı penaltı vuruşunda kaleci Deniz, sağ köşeye giden topu çeldi. Dönen topu Okoronkwo, ağlara gönderdi ve skor 3-0 oldu.

İkinci yarıda da gollerine devam eden Hatayspor, 56. dakikada Boutabba'nın penaltı vuruşundan kaydettiği golle skoru 4-0 taşıdı. 61’de ceza sahası içinde topla buluşan Boutabba, meşin yuvarlağı bir kez daha ağlarla buluşturdu ve takımını 5 farklı üstünlüğe taşıdı.

Mücadelede başka gol sesi çıkmayınca maçı Hatayspor, 5-0 kazandı.