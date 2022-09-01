﻿Düşmanca hareketler!

Hürriyet'in haberine göre Yunanistan'ın Ege'de görev uçuşu yapan Türk jetlerine S-300 Hava Savunma Sistemi ile yaptığı taciz NATO'ya taşınıyor. Türkiye, radar kayıtlarını ittifak ülke bakanlıklarına gönderecek.

Bu türdeki hareketler "NATO Angajman Kuralları"nda "düşmanca hareket" olarak nitelendiriliyor...

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları Yunanistan'ın söz konusu sistemin önceki modelini 23 sene önce tedarik ettiğine dikkat çekerek, NATO müttefiki bir ülkenin, savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 sistemi ile kilit atmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırılı olduğu ve Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı politika sergilediği değerlendirmesinde bulundu.

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NATO nezdinde şikâyette bulunmak, derdini mübaşire anlatmak gibi bir durumdur... Çünkü NATO, ABD'nin güvenliğini sağlamak için kurulmuş ve ABD tarafından yönetilen bir kuruluştur.

ABD, Yunanistan'ı kara, hava ve deniz üsleriyle donatır, Türk sınırına 20 kilometre mesafede tank ve helikopter yığar ve Türk mezarlıklarında tatbikat yaparken, Türkiye NATO'ya herhangi bir başvuruda bulundu mu?

Bulunmadı tabii. Çünkü NATO'nun kurucusuna karşı şikâyetin hiçbir işe yaramayacağı belli... Öyleyse, Türkiye'nin savaş uçaklarına S-300 radar sistemi tarafından kilit atılmasını NATO'ya şikâyeti, dostlar şikâyet ederken görsün diye değildir herhalde... Bu şikâyet, "Türkiye S-400'leri Yunanistan'a karşı kullanmak zorunda kalır da Yunan şikâyeti söz konusu olursa NATO'nun elinde S-300 dosyası bulunsun" düşüncesiyle yapılmışsa bir diyeceğim yok...

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili olarak "Geçmişte hava sahamızı savunmak için uzun menzilli bölge hava savunma sistemleri için Amerikalılarla görüştük, Patriot hava savunma sistemini vermediler. Fransızlar görüştük, SAMP-T'yi vermediler. Bunun üzerine gittik biz S-400 aldık. Yer yerinden oynadı, 'siz nasıl alırsınız' diye. Şimdi 23 Ağustos'ta, bunun bir alt modeli S-300'ler NATO görevi yapan Türk F-16'larını radar kilidine aldılar. Kötü komşumuzun bu yaptığının görülmesi lazım, anlaşılması ve anlatılması lâzım... Bu kadar aleni şımarıklık bu kadar pervasızlık kabul edilemez" dediğine göre...

Yunanistan ise Girit adasındaki S-300 füzelerinden radar kilidi atıldığını inkâr ediyor... Bu inkâr, Türkiye'nin NATO'ya şikâyetini sürüncemede bırakmak içindir...

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Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmesinden sonra bir soru üzerine, "Şu anda 9 tane Amerikan üssü Yunanistan'da kuruldu. Peki bu üsler kime karşı kuruluyor? Verdikleri cevap: Rusya'ya karşı... Bunu yemezler kusura bakmasınlar. Şu anda elimizdeki rakamlar 400 milyon Avro Yunanistan'ın Avrupa'ya borcu var. Buna rağmen Avrupa ülkeleri, isimlerini vermeyeceğim, ciddi manada Yunanistan'a silah desteği, uçaklar, helikopterler veriyor." demişti.

Türkiye öncelikle kendi hava savunma sistemini bir an önce geliştirmeye çalışmalıdır... Türkiye Rusya'dan aldığı S-400 sistemini de Yunanistan'a karşı kullanabilir! Yunanistan, Rus malı S-300 sistemini NATO üyesi Türkiye'ye karşı kullanıyorsa, Türkiye'ye de Rus malı S-400 sistemini Yunanistan'a karşı kullanma hakkı doğmuştur...

NATO nezdinde şikâyetçi olmayı o zaman Yunanistan düşünsün... Tabii asıl sorun, Yunanistan değildir. ABD, Türkiye'nin S-400 almasını ve kullanmasını kendi meselesi olarak görüyor ve yaptırım uygulamaya kalkışıyor!

Türkiye'yi Yunanistan'dan, bütün Balkanlar'dan, Suriye ve Irak'tan kuşatan, Karadeniz'e de savaş gemilerini sokmaya çalışan ABD'dir...

Bunlar, "düşmanca hareketler" değil mi?

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Pentagon yetkilileri "Güçlü bir hava savunma sistemine sahip olursa, Türkiye'ye saldıramayız" diye düşünüyor olsa gerek...

Türkiye bu gerçekle yüzleşmek durumundadır... Yüzleşmek için de güçlü ve kararlı olmak gerekiyor...