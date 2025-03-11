Trendyol Süper Lig’de 26’ncı hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bu haftadaki yazımda düşme hattında ki takımları inceleyeceğim. An itibariyle düşme hattı yanıyor, hem de cayır- cayır. 1 puanın bile çok değerli olduğu haftalara girdik. Kümede kalmak aslanın ağzında değil, midesine inmiş durumda. Adana Demirspor -2 puanla haftalar önce ligin dibine demir attı ve ligden düşmesi kesinleşti. Atakaş Hatayspor matematiksel olarak ligde kalma ihtimali olsa da işinin çok zor olduğunu düşünüyorum, bu noktadan sonra ligde kalması mucizelere bağlı. Bu sezon ligden 4 takım bir alt lige düşecek. 2 takım belli oldu, diğer 2 takım hangileri olacağının cevabı ligin son maçına kadar değişim gösterebilir. Düşme hattı ile ligin 10’uncu sırası arasında ki makas 5 puan. Bir anda düşme hattına girebilir takımlar, bir anda üst sıralarda yer bulur. Sıralama bıçak sırtı. İlk yarıda aldığı sonuçlar ile ligden düşmesine kesin gözüyle bakılan Bodrum FK yeni teknik direktörü Jose Morais ile çok güzel bir çıkış yakaladı. Oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak lig de kalmak için umutlarını tazeledi. Bu maçlarda kalesinde gol görmedi. Takım olarak savunma yapmayı çok iyi uyguluyorlar. İyi de futbol oynuyorlar. Bakalım bu çıkış ligde kalmalarına yetecek mi. Anadolu’nun önemli takımlarından Sivasspor da düşme hattında bulunan takımlardan. Hafta başında efsane teknik direktör Rıza Çalımbay’ı tekrar takımın başına getiren kırmızı- beyazlı ekip kendi sahasında bu sezonun flaş ekiplerinden Göztepe’yi 3-1 gibi net bir skorla yenerek moral buldu. Rıza hoca Sivasspor camiasını çok iyi bilen ve tanıyan bir teknik direktör. Ligin dinamiklerini de iyi bilir. Bakalım yiğidoları üst sıralara taşıyabilecek mi? Sezona Burak Yılmaz ile başlayıp alınan kötü sonuçlar neticesinde Sinan Kaloğlu değişikliğine giden, bu değişikliğin de çare olmaması neticesinde Sergej Jakirovic’i takımın başına getiren Kayserispor’da ligde kalma mücadelesi veriyor. Ligde kalmaya çalışan takımların kısa sürede bu kadar teknik direktör değiştirmesini çok sağlıklı bulmuyorum. Teknik direktör değişikliği ilk aşamada pozitif katkı veriyormuş gibi görünse de ilerleyen haftalarda alınan kötü sonuçlarla çare olmadığı ortaya çıkıyor. Kümede kalmaya çalışan takımların teknik direktörlüğünü yapmak çok zordur. Üstünde şehir baskısı, takım baskısı, en önemlisi de küme düşüren teknik direktör olarak anılacak olma baskısı herkesin kaldırabileceği baskı değildir. Bir takım ligden düştüğü zaman, bir de kulüp borç içinde yüzüyorsa, paraşütsüz bir şekilde amatör kümeye kadar gider. Bakalım Trendyol Süper Lig’den hangi takımlar düşecek, hep beraber izleyip göreceğiz.