Düşük emekli maaşlarını yükseltecek sistem. SGK uzmanı formülü açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Düşük emekli maaşlarını yükseltecek sistem. SGK uzmanı formülü açıkladı

Düşük emekli maaşını yükseltecek formülü uzmanı açıkladı.

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