Düşük faizli konut kredisine kimler başvurabilir. Piyasada yüzde 1.20 faizli kredi hareketliliği

İlk kez konut alacak vatandaşlar için sağlanacak düşük faizli konut kredileri, ev sahibi olmak için bekleyen birçok kişinin umudu oldu. Yüzde 1,64 ve yüzde 1,20 faiz oranlarıyla kullandırılması planlanan

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 20 Kasım 2023'te Kabine toplantısının sonrasında yaptığı açıklamada düşük faizli konut kredileri üzerinde çalışmalara başlandığını duyurmuştu.

"İlk konut alımında kredi erişimini kolaylaştırıyoruz. 2. ve 3. konut alımında artık pek kredi imkânı olmuyor. 2. , 3. eve kredi imkânı olmayınca konut kredi imkânları ilk konut sahipliği için kullanılmış oluyor. Konut sahipliği meselesini yalnızca kredi odaklı değil aynı zamanda konut arzıyla birlikte düşünmek gerekir" diyen Yılmaz, ilk defa ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunan "İlk Evim" kampanyasının düşük faizli konut kredisiyle ev sahibi olmayı kolaylaştırdığını söylemişti.

Yılmaz, kampanya kapsamında yüzde 1.20 oranında faizle kredi verileceğini belirtmişti.

Kulislerden alınan bilgilere göre ev konut fiyatlarında ve kira ücretlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının sonrasında 2025 yılının ilk aylarında düşük faizli kredinin halka sunulması planlanıyor.

KİMLER DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİNE BAŞVURABİLİR?

- Üzerine kayıtlı konutu olmayanlar,

- Söz konusu alınacak evin olduğu ilde son 1 senede konut satışı yapmayanlar

- Hisseli bir konuta sahip olsa dahi hisse oranı yüzde 50'yi geçmeyenler

Düşük faizli ev kredisinde tüm ayrıntılar netleşmese de sadece ilk kez ev alacaklara verilecek düşük faizli kredinin vadesinin de 15 yıl olması planlanıyor. Diğer yandan 120 ay vade dışında 15 sene yani 180 aya kadar bir vade imkanının da projeye dahil edileceği belirtiliyor.