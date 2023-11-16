Düşük not cinayeti. Öğretmeni parkta pusuya düşürdüler

Samimihaber.com’da yer alan bilgilere göre, ABD’de korkunç bir cinayet yaşandı.

İowa kentinde kötü not vermesi nedeniyle, sınıf arkadaşının lisedeki İspanyolca öğretmeni 66 yaşındaki Nohema Graber'i öldüresiye dövmesine yardım eden 18 yaşındaki Jeremy Goodale, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Goodale ve arkadaşı Willard Miller savcılara göre Miller'a kötü not verdikten sonra öğretmen Graber'a parkta saldırdı.

YÜRÜYÜŞ YAPAN ÖĞRETMENİ PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Kendisine verilen düşük notun yurtdışında bir eğitim programına katılmasını engelleyeceğine inandığı için Miller'ın arkadaşı Jeremy'nin Graber'in ölümünün arkasındaki planlayıcı ve baş suçlu olduğunu savunuldu.

İki öğrenci, Fairfield Park'ta günlük yürüyüşünü yaparken 66 yaşındaki İspanyolca öğretmeni Nohema Graber'i takip etmiş ve onu pusuya düşürmüşlerdi.

CESEDİ TREN YOLUNUN KENARINA BIRAKTILAR

Fairfield lisesinde okuyan iki öğrenci, öğretmenlerini öldürdükten sonra bir el arabası kullanarak cesedini en yakın demiryolu rayına götürdüler. Burada kurbanı bir muşambayla örttüler ve el arabasını onun üzerine yerleştirdiler. Savcılar, olaya tanık olan 66 yaşındaki şahsın gençlerin öğretmeni beyzbol sopasıyla dövüldüğü şeklinde ifade verdiğini söylediler.

Çarşamba günü Graber'in ailesi ve arkadaşları, Goodale'in cezasının verilmesinden önce mağdurlara yönelik on suçlamada bulundu.

Kurbanın kayınbiraderi Tom Graber, Goodale'i yaptıklarından dolayı kınadı. "Kötü not almaktan kaçınmak için bir öğretmeni öldürmek, görünüşe göre suça ortak olmanız için yeterliydi" dedi. Tom, ifadesi sırasında, cinayetin, kurbanın cinayetten kısa bir süre sonra kanserden ölen kocası da dahil olmak üzere ailesini nasıl mahvettiğini ayrıntılarıyla anlattı.

Yargılama sonunda Jeremy Goodale şartlı tahliyesi en az 25 yıl sonra görüşülmek üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.