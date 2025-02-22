Düşünce gücüyle hareket! Kullanıcılar için yeni bir dönem

Stanford University'den Dr. Stephen LaBerge, "Biyonik protezler, beyin-makine arayüzleri sayesinde doğrudan düşünce gücüyle kontrol edilebilmektedir. Bu teknoloji, protez kullanıcılarına daha fazla bağımsızlık ve hareket özgürlüğü sağlamakta" dedi.

BEYİN-MAKİNE ARAYÜZLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ

Beyin-makine arayüzleri, beyin ile bir makine arasında doğrudan iletişim sağlayan sistemler. Bu arayüzler, beynin motor korteksinden gelen sinyalleri algılayarak protezlerin hareketlerini kontrol eder.

Harvard Medical School'dan Dr. Nicholas Dodman, "Beyin-makine arayüzleri, beynin motor korteksinden gelen sinyalleri algılayarak protezlerin hareketlerini kontrol eder. Bu sayede, kullanıcılar protezlerini düşünce gücüyle hareket ettirebilirler" şeklinde ifade etti.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE BİYONİK PROTEZLER

Bilimsel araştırmalar, biyonik protezlerin geliştirilmesi ve beyin-makine arayüzlerinin etkinliği üzerinde yoğunlaşmakta.

Journal of Neural Engineering 'de yayımlanan bir çalışmada, biyonik protezlerin kullanıcıların yaşam kalitesini artırdığı ve günlük aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanıdığı belirtildi.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 'ten Dr. Hugh Herr, "Biyonik protezler, kullanıcıların yaşam kalitesini artırarak günlük aktivitelerini daha bağımsız bir şekilde gerçekleştirmelerine olanak tanır. Bu protezler, ileri düzey yapay zeka algoritmaları ve sensör teknolojileri kullanılarak geliştirilmiştir" dedi.

BİYONİK PROTEZLERİN KULLANICILAR İÇİN AVANTAJLARI

Biyonik protezler, kullanıcılar için birçok avantaj sunmakta. Bu protezler, doğal hareketleri taklit ederek kullanıcıya daha doğal bir hareket hissiyatı sunar. Ayrıca, protezlerin düşünce gücüyle kontrol edilebilmesi, kullanıcıların daha fazla bağımsızlık ve hareket özgürlüğü kazanmasını sağlar.

University of California, Berkeley'den Dr. Ken Goldberg, "Biyonik protezler, doğal hareketleri taklit ederek kullanıcıya daha doğal bir hareket hissiyatı sunar. Bu protezlerin düşünce gücüyle kontrol edilebilmesi, kullanıcıların daha fazla bağımsızlık ve hareket özgürlüğü kazanmasını sağlar" şeklinde açıklamada bulundu.

GELECEKTE BİYONİK PROTEZLERİN ROLÜ

Gelecekte, biyonik protezlerin daha da gelişmesi ve yaygınlaşması beklenmekte. Bu protezler, sadece fiziksel engelleri aşmakla kalmayacak, aynı zamanda kullanıcıların yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracak.

World Health Organization (WHO) 'dan Dr. Maria Neira, "Gelecekte, biyonik protezlerin daha da gelişmesi ve yaygınlaşması beklenmekte. Bu protezler, kullanıcıların yaşam kalitesini önemli ölçüde artıracaktır" dedi.

Bilimsel araştırmalar ve teknolojik yenilikler, biyonik protezlerin gelecekteki potansiyelini daha da ileriye taşıyacak.