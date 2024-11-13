Düşürdüğü telefonu almak isterken düştüğü falezlerde yaralı mahsur kaldı

Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı içerisindeki Kadınyarı olarak bilinen alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde parka gelen Murat Karaca (61) manzarayı izlediği sırada cep telefonunu aşağıya düşürdü. Yaklaşık 20 metrelik sarp ve kayalık alandan düşürdüğü telefonunu almak için inmeye çalışan Karaca, dengesini kaybederek düştü. Gece boyunca sesini kimseye duyuramayan adamı sabah saatlerinde bölgedeki bir iş yerindeki çalışanlar fark etti. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İP DÜZENEKLE ÇIKARTILDI

Düştüğü yerde oturur vaziyetteki Murat Karaca'ya ulaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, Karaca'nın başını ve sırtını düşme neticesinde yaraladığını belirledi. Bu sırada çevreden geçen vatandaşlar itfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izledi. Karaca'yı bulunduğu yerden çıkarmak için ip ile düzenek kuran itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu Karaca'yı sedye ile bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılan Murat Karaca, gazetecilerin, "aşağıda ne yaptığına yönelik sorusuna "Ayağım kaydı, düştüm" diyerek cevap verdi. İtfaiye ekipleri, buldukları cep telefonunu da Karaca'ya teslim etti. Bölgede hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilen Karaca ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HALAT İLE DÜZENEK KURDULAR

İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmasını meraklı gözlerle izleyen Erdoğan Koca isimli vatandaş, "Şu gördüğünüz adam buradan düşmüş. Yaşlı bir adama benziyor. Şu anda itfaiye ekipleri geldi. Adamı çıkarmaya çalışıyorlar. Burası 50 metre var, halat ile düzenek kurdular" dedi. Bu sırada bir başka vatandaş ile Koca arasında yükseklik tartışması yaşandı. Koca şahsın mahsur kaldığı yerin 50 metre olduğunu iddia ederken, bir başka vatandaş ise 15 metre civarında olduğunu söyledi.