Dut Diyarı Ulukale’de büyüklere anlamlı ziyaret

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı, dutuyla meşhur Ulukale köyünde anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Köy muhtarı Tekin Karaduman öncülüğünde oluşturulan ekip, köyün büyüklerini evlerinde ziyaret etti.

Çemişgezek'in Ulukale köyünde köy muhtarı Tekin Karaduman ve beraberindeki ekip, yaşlıların kapısını çalarak hal hatır sordu, onlarla keyifli vakit geçirdi. Samimi sohbetlerin yaşandığı buluşmalarda, yaşlıların hatırları soruldu, uzun uzun muhabbet edildi. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren köyün büyükleri, "Kapımızı çalan herkese teşekkür ediyoruz" sözleriyle duygularını ifade etti.

Köy muhtarı Tekin Karaduman ise "Köyümüzün değerleri büyüklerimizdir. Onların duası ve sevgisi bizim için çok kıymetli. Bu ziyaretlerle hem hal hatır soruyoruz hem de onların gönlünü hoş tutmaya çalışıyoruz" dedi.