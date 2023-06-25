Dut kurusu zararlı mı

Yaz aylarının vazgeçilmez meyvesi dutu, aynı zamanda kurutarak kışın da uzun zaman muhafaza edebilir ve kullanabilirsiniz. Dut meyvesi yaş iken vücuda faydalı olmasının yanında, kurutulduğunda bu faydalar iki katına çıkmaktadır. Peki, Dut kurusunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

DUT KURUSU YARARLARI

Diyetisyen Alican Demiroğlu dur kurusunun faydalarını şu şekilde anlatıyor;

Kansere karşı korur

Antioksidanlar bakımından zengin olan kuru dut, kansere karşı iyi bir koruyucudur. Çin tıbbında yüzyıllar boyu kansere karşı şifa amacıyla kullanılmıştır ve yapılan bilimsel çalışmalar bu uygulamaların haklı olabileceğini göstermiştir. Özellikle siyah dut son zamanlarda kansere karşı önerilen meyvelerin başında gelmektedir.

Kan şekerini düzenler

Birçok bilimsel çalışmada dutun kan şekerini dengeleyici özelliği üstünde durulmuştur. Dutun içerdiği DNJ (1-deoksinojirimisin) isimli madde besinlerin sindiriminde görev alan bir enzimi baskılayarak kan şekerinin daha yavaş yükselmesini sağlar. Bu da kan şekerinin kontrolünü sağlar. Ancak diyabet hastaları porsiyonlarına dikkat etmelidirler.



Güçlü bir antioksidan kaynağı

Dutun yaprağı, sapı ve özellikle meyvesi birçok antioksidan bakımından zengindir. Dutta bulunan bir antioksidan ise oldukça dikkat çekiyor: Resveratrol. Teksas Üniversitesi Sağlık Bilimi Merkezi’nin yayınladığı bir çalışmada resveratrol, daha uzun bir yaşam gerekli. Bu antioksidan yaşlanmayı da geciktiriyor.

Bağışıklık sistemini destekler

Dut, makrofajları aktive eden alkoloidleri içerir. Makrofajlar hastalıklara karşı vücudumuzda devamlı teyakkuzda olan beyaz kan hücreleridir. Dut bu özelliği nedeniyle hastalıklara karşı bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve adeta bir sağlık bekçiliği görevi yapar.

Posa yönünden zengindir

İçerdiği posa (lif) sayesinde düzenli tüketiminde, kolesterol seviyelerini sağlıklı aralıklarda tutmaya yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. İyi bir posa kaynağı olması aynı zamanda bağırsakların çalışmasına da olumlu katkılar sağlar.

Dut kurusu nasıl kullanılır?

Yoğurdun içine kuru dut ekleyip tüketebilirsiniz. Özellikle tatlı krizini sağlıklı bir şekilde aşmak isteyenler içine biraz da toz tarçın eklediklerinde harika bir tatlı alternatifi olacaktır.

Kuru dutu ceviz, fındık ya da badem gibi yağlı tohumlarla birlikte tüketip sağlıklı bir ara öğün haline getirebilirsiniz.

Şeker kullanmadan pekmezini yapabilirsiniz.

Aynı zamanda kahvaltılarda da rahatlıkla tüketebileceğiniz kuru dutu tek başına da porsiyon miktarına dikkat ederek tüketebilirsiniz.