Dut meyvesinin yaprağı alternatifte tıpta birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Dut yaprağı çayının faydalarını ve dut yaprağı çayının nasıl yapıldığını sizler için derledik. Peki, dut yaprağı çayı nasıl hazırlanır? Dut yaprağı çayının faydaları neler?

Dut yaprağı en az dut meyvesi kadar sağlık açısında önemli faydaları olan bir yapraktır. Dut yapraklarının kaynatılarak elde edilen çayı birçok hastalığın tedavisinde kullanılır.

Dut yaprağı ile hazırlanan çay egzama tedavisinde de kullanılır. Karaciğer hastalıklarının tedavisinde günde 3 bardak dut yaprağı çayı içilmesi tavsiye edilir.

Günde 2 bardak dut yaprağı çayı içmek vücuda zindelik ve direnç sağlar. Yapılan araştırmalara göre dut yaprağından elde edilen özütün fil hastalığına karşı şifalı olduğu gözlemlenmiştir.

Ayrıca diş ağrılarına karşı gargara yapılarak kullanıldığında ağrıları giderici özelliğe sahiptir. Dut yaprağı çayının bir önemli özelliği de rahatlatıcı etkiye sahip olmasıdır. Zihnin ve bedenin gevşemesinde yardımcıdır.

DUT YAPRAĞI ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

2 yemek kaşığı kurutulmuş dut yaprağı ve 1 litre su ile dut çayı hazırlayabilirsiniz.

1 litre kaynamış olan suyun içerisinde 2 yemek kaşığı kurutulmuş dut yaprağı konulur. Bu şekilde yaklaşık 2 saat demlenmeye bırakılır.

Demleme işlemi bittikten sonra çayınızı süzün ve gün içerisinde bu çayı aralıklarla içerek tüketin. Özellikle yemeklerden önce içildiğinde fayda sağlamaktadır.

DUT YAPRAĞI ÇAYININ FAYDALARI NELER?

- Dut yapraklarından hazırlanan çayın tüketilmesi ateş düşürücü etkisini görmenize yetecektir.

- Dut yaprağı çayının idrar söktürücü etkisi vardır ve vücudunuzdaki ödemi atmanıza yardımcı olur.

- Dut yaprağının kalp rahatsızlıklarına da iyi geldiği bilinmektedir.

- Dut yaprağının faydaları arasında boğaz ağrısı ve bronşit tedavisi de yer almaktadır. Dut yaprağının faydaları arasında yer alan öksürük giderici etkisinden yararlanmak için, dut yaprağının çayı yapılmalı ve bu çayın, sabah kahvaltısından ve akşam yemeğinden önce, aç karna içilmesi önerilmektedir.

- Dut yaprağının karaciğerdeki hücreleri temizlemesine yardımcı olduğu bilinmektedir.

- Dut yaprağının egzama hastalığında destek amaçlı kullanıldığı bilinmektedir.

- Dut yaprağı ölçülü miktarda tüketildiğinde vücuttaki serbest radikallerin gelişmesine engel olur. Dut yaprağında yer alan antioksidan miktarı serbest radikallerin gelişmesine engel olur.

- Ağrı kesici özelliği bulunmaktadır. Dut yaprağından yeterli miktarda fayda sağlamak için çayının tüketilmesi gerekir.

- Dut meyvesi de dut yaprağı gibi sindirimi düzenlemeye yardımcı olmaktadır. Karın bölgesinde oluşan aniden gelen kramplara ve kabızlık sorununa dut oldukça iyi gelir.

- Dut içerisinde yüksek oranda demir barındırır. Dut tüketmek kansızlık sorununuzun giderilmesine yardımcı olacaktır.

- Dut içerisinde A,C,K vitaminlerinden bolca barındırmaktadır. Bu sayede antioksidan özelliği bulunmaktadır.

- Dut içerisinde yüksek oranda K vitamini barındırmasından dolayı kemik sağlığına oldukça iyi geldiği bilinmektedir. İçerisinde yer alan yüksek oranda K vitamini kemik erimesi rahatsızlığına da iyi gelecektir.