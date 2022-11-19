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Duvara çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir’de direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu duvara çarpan hafif ticari aracın 21 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi - 13:12
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Duvara çarpan aracın 21 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

Duvara çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Kaza, dün sabah saatlerinde Tepebaşı İlçesi Keskin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir fırında çalışan ve ekmek dağıtımı için Keskin Mahallesi’ne giden 21 yaşındaki Kadir Deniz, kullandığı 26 ALL 593 plakalı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarparak durabilen hafif ticari aracın sürücüsü Kadir Deniz ile yolcu olarak bulunan Hüseyin Ç. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Kadir Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. (İHA)

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