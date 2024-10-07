Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü!

Hatay'da Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü Ali Alkan, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otomobil de bir iş yerinin duvarına çarparak durdu.

Hatay'da otomobilin motosiklet ile iş yeri duvarına çarptığı kazada Ali Alkan (57) hayatını kaybetti, diğer sürücü yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı. Motosikletin sürücüsü Ali Alkan, çarpmanın etkisiyle yola savruldu. Otomobil de bir iş yerinin duvarına çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye Ali Alkan, hayatını kaybetti. Yaralı sürücünün de hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü!

Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü!

Duvara çarpan otomobil hurdaya döndü!

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